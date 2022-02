Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Burgers Donetsk tussen hoop en vrees Waar stopt de Russische Beer?

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

En weer is Vladimir Poetin er in geslaagd de wereld te laten gissen naar zijn plannen, al spreken de VS en het Verenigd Koninkrijk nu wel van een rechtstreekse invasie in Donetsk en Loegansk, de separatistische regionen van Oekraïne. Maar waar stopt de Russische Beer? De VN, de Europese Unie en het Witte Huis vrezen het ergste, stellen sancties in, maar nergens is de spanning zo hoog als in de straten van Donetsk en Loegansk.