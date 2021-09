Metronet Rotterdam uur plat door stroomstoring

Rond 06.15 uur was er weer stroom en konden de stations geopend worden. De oproep van de vervoermaatschappij aan reizigers om thuis te blijven of alternatief vervoer te nemen werd ingetrokken. Reizigers hadden nog enige tijd last van vertragingen op de RandstadRail, de E-lijn. Tussen metrostation Blijdorp en Leidschenveen reed de metro beperkt vanwege spanningsproblemen. Ook verscheen op stations onjuiste vertrektijdeninformatie op de borden.

Rond 08.00 uur meldde het vervoersbedrijf dat alle storingen waren verholpen en het metroverkeer naar verwachting in de loop van de ochtend weer volgens dienstregeling zal rijden. Hoe de storing is veroorzaakt is nog niet bekend, dat wordt onderzocht.