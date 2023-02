Premium Het beste van De Telegraaf

Oplichtster leeft luizenleventje in Las Vegas: ’Ze was 24/7 aan het gokken’

Door onze redactie buitenland

Sara King leefde als een god in Las Vegas. Ⓒ Central District of California court records

LOS ANGELES - De Amerikaanse juriste Sara King leefde als een god in Frankrijk, of liever: in Las Vegas. „Van top tot teen gekleed in Chanel en Dior” gokte ze 24 uur per dag, zeven dagen per week. Maar er was wel een probleem: ze bekostigde haar extravagante leefstijl van andermans geld, beweert een groot aantal mensen dat door haar zegt te zijn opgelicht. En die mensen zijn nu een rechtszaak begonnen tegen King.