Veerboot met 280 opvarenden aan de grond gelopen bij Finland

De Viking Line in betere tijden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hemis Creative and Travel Imagery

HELSINKI - Een Finse veerboot met zo’n 280 opvarenden is aan de grond gelopen. Dat gebeurde bij de Ålandseilanden tussen Finland en Zweden. Rederij Viking Line Scandinavia meldt dat niemand in levensgevaar is. De situatie aan boord zou „stabiel” zijn.