Gecanceld en dan?

De digitale schandpaal viert hoogtij. Eén verkeerde actie, uitspraak of Tweet en je leven kan er totaal anders uitzien. De podcast Ongefilterd met Kitty en Elif gaat deze week uitgebreid over de sloopdrift in de samenleving en de extreme, morele zuiverheid die mensen nastreven. Met reputatiedeskundige Alex de Vries en predikant Joost Röselaers onderzoeken Kitty Herweijer en Elif Isitman de nasleep van cancelcultuur. Wat is de beste strategie als je online onder vuur komt te liggen en hoelang moet iemand gestraft worden als hij of zij terecht maatschappelijk is veroordeeld?