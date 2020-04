Dode na aanrijding Utrecht, inzittende auto meldt zich op politiebureau

Na het ongeluk deed de Utrechtse politie een bericht uit waarin werd opgeroepen uit te kijken naar een zwarte Skoda Fabia met een barst in de voorruit. Niet veel later werd gemeld dat die auto was aangetroffen op de Johan Wagenaarkade aan de westkant van de stad. Het slachtoffer, een voorbijganger op straat, overleed ter plaatse aan de ontstane verwondingen.

De twee inzittenden van de betrokken Skoda sloegen op de vlucht. Het ging om twee lichtgetinte personen, vermoedelijk mannen, van rond de 25 jaar. Beide verdachten droegen een petje. „Eén heeft een knotje uit de pet steken. Deze persoon draagt een groen vest. Beiden dragen broeken met gebleekte vlekken”, meldde de politie in een opsporingsbericht. Ook een politiehelikopter zoekt mee.

De plek des onheils werd ruim afgezet met schermen en een witte tent. De Spinozaweg was in beide richtingen afgesloten.

