Zelenski in het Russisch: ’Kom in protest tegen Poetin, of vlucht voor je leven’

„Wil je nog meer doden? Nee? Protesteer dan! Vecht! Vlucht! Of geef je over aan het Oekraïense leger”, aldus Zelenski in het Russisch, in zijn traditionele videotoespraak. „Dit zijn je opties om te overleven.”

„U bent al medeplichtig aan alle misdaden (van het Russische leger), moorden en martelingen waarvan de Oekraïners het slachtoffer zijn. Omdat u zwijgt. Omdat u nog steeds zwijgt”, vervolgde Zelenski.

De Oekraiense president Volodimir Zelenski tijdens zijn toespraak bij de VN in New York. Ⓒ ANP / AFP

„Het is de tijd van jouw keuze. Voor mannen in Rusland is het de keuze om te sterven of te leven, om gehandicapt te worden of om je gezondheid te behouden. Voor vrouwen in Rusland is de keuze om hun echtgenoot, zonen, kleinzonen voor altijd te verliezen of om hen - hoe dan ook - proberen te beschermen tegen de dood, tegen oorlog, tegen één man”, waarmee hij op Poetin doelde.

Volgens de ngo OVD-Info zijn woensdag meer dan 1300 mensen gearresteerd tijdens geïmproviseerde anti-mobilisatie demonstraties in heel Rusland. Daarvan gaan ook beelden rond op sociale media. Een functionaris van het Witte Huis heeft aan persbureau Reuters laten weten dat het „nog te vroeg is” om een realistisch beeld te schetsen van de omvang van de protesten in Rusland. Vrije pers wordt door het Kremlin geblokkeerd. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het in een verklaring slechts over „kleinschalige protesten.”

Zelenski riep woensdag de VN op om Rusland te „bestraffen” voor de gewelddadige inval, inmiddels het bloedigste conflict in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Zelenski wil onder meer dat het vetorecht dat Rusland als permanent lid van de VN geniet, wordt ingetrokken. Ook eist hij een tribunaal dat de Russische misdaden kan bestraffen en wil hij een fonds om alle geleden schade mee te kunnen herstellen. Verder blijven aanhoudende sancties voor Rusland belangrijk om vrede te kunnen bereiken, aldus de Oekraïense president.

Buitenlandminister Sergej Lavrov ontkende juist de aantijgingen vanuit Kiev. Ondanks de afgekondigde gedeeltelijke mobilisatie, wil Rusland de situatie in Oekraïne nog geen oorlog noemen. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zei dat het nog altijd een „speciale militaire operatie” betreft.

Martelingen

Rapporten van de mensenrechtenorganisatie van de VN tonen „een waslijst van wreedheden - standrechtelijke executies, seksueel geweld, marteling en andere onmenselijke en vernederende behandeling van burgers en krijgsgevangenen”, zei VN-chef António Guterres donderdag.

Ook sprak Guterres zich uit over de door Rusland gesteunde referenda in verschillende gebieden van Oost-Oekraïne, waarbij hij vooruitliep op eventuele annexatie van die gebieden door Rusland op basis van die referenda. „Elke annexatie van het grondgebied van een staat door een andere staat vanwege de dreiging met of het gebruik van geweld is een schending van het VN-Handvest en het internationaal recht”, zei Guterres.

Tegelijkertijd benadrukte Guterres, verwijzend naar de nauwelijks verhulde nucleaire dreigingen van de Russische president Vladimir Poetin: „Het idee van een nucleair conflict, ooit ondenkbaar, is een onderwerp van discussie geworden. Dit is niet acceptabel.”