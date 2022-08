’Supermarkt-moordenaar Appie A. komt mogelijk vrij’

Appie A. kreeg voor de executies in de winkel in 1995 levenslang. In Nederland was levenslang ook echt levenslang. Wie zo’n straf kreeg, was gedoemd tot aan zijn dood achter de tralies te blijven.

Sinds 2017 is dat anders, na jarenlange kritiek van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Geen perspectief bieden aan levenslanggestraften vond het hof onmenselijk. Levenslang gestraften komen na 25 jaar celstraf in aanmerking voor een nieuwe beoordeling. Ook A. heeft die gehad. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft besloten dat Appie A. mag worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Het ministerie van Justitie heeft dat per brief aan de families van de slachtoffers meegedeeld.