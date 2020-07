Taakstraf van 120 uur voor veroorzaken dodelijk ongeluk Pinkpop

S. uit Heerlen reed op de vroege ochtend van maandag 18 juni, na de laatste festivaldag, over de Mensheggerweg in Landgraaf om collega’s op te halen met zijn busje. Hij zag daarbij een groep festivalgangers over het hoofd die op de weg zat. Een man overleed, drie anderen raakten zwaargewond. S. merkte dat hij iets raakte en hoorde geschreeuw, maar reed toch door en meldde zich pas later in de ochtend bij de politie in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie eiste 1,5 jaar cel en een rijontzegging van 5 jaar tegen de Heerlenaar. Volgens het OM had de chauffeur de festivalgangers moeten zien, zeker omdat hij ze eerder in tegenstelde richting was gepasseerd en ze ruim van te voren zichtbaar waren.

Verkeersfout

Volgens de rechtbank is echter niet bewezen dat S. niet zat op te letten of ’aanmerkelijk onvoorzichtig’ was. Wel vindt de rechter dat de 37-jarige Heerlenaar een verkeersfout maakte en dus een gevaar op de weg veroorzaakte. Ook reed hij voor de omstandigheden te hard, en dus kan S. wel het ongeval worden verweten. Dat hij doorreed en de slachtoffers hulpeloos achterliet, wordt hem ook aangerekend.

„Het tragische ongeval kent alleen verliezers. Het leven van de slachtoffers en nabestaanden is voorgoed veranderd. De slachtoffers hebben nog dagelijks last van hun letsel en zullen mogelijk nooit meer geheel herstellen”, stelt de rechtbank. Maar ook S. heeft nooit het ongeluk willen veroorzaken en draagt die last met zich mee.

Naast de taakstraf krijgt S. ook een rijontzegging van 6 maanden.