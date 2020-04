Coronapatiënt Timo (22) uit Duiven tegen leeftijdsgenoten: ’Stop met feesten’

„Ik was dinsdagochtend echt bang dat ik het niet zou halen. Ik kreeg nauwelijks lucht en was enorm benauwd”, vertelt de twintiger, die positief getest werd op corona, tegen Omroep Gelderland. „Gelukkig was ik toen al twee dagen in het ziekenhuis en kon ik op de alarmknop drukken. Van de rest van de dag weet ik bijna niets meer. Mijn ogen rolden weg en ik kreeg enorm pijnlijke steken rond mijn longen.”

Woensdag werd Hendriks uit het ziekenhuis ontslagen. Af en toe mag hij een rondje lopen van de artsen. Van zijn conditie is niet veel meer over. „Ik moet mijn longcapaciteit langzaam weer vergroten.” Ondertussen ontvangt hij veel steunbetuigingen uit zijn omgeving. Maar dezelfde vrienden die hem beterschap wensten, zaten een aantal uren later met elkaar en een alcoholische versnapering in de zon.

Dat schiet hem in het verkeerde keelgat. „Ik vind het echt verschrikkelijk, wat is je appje dan nog waard”, aldus Hendriks tegen de regionale omroep. Hij heeft dan ook een duidelijke oproep: „Stop er gewoon eens mee! Misschien denken jongeren dat het alleen ouderen treft. Maar ik lag daar ook hè, als jongste op de corona-afdeling.”

Lees hieronder Timo zijn uitgebreide boodschap: