Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman ‘Veel parttime werkende vrouwen worden bejaarden zonder geld’

Driekwart van Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 65 jaar werkt parttime, en van deze groep is veertig procent afhankelijk van het inkomen van hun partner. Nederlandse vrouwen werken het minste in heel Europa. Simpelweg ‘keuzevrijheid’ zeggen velen, iets wat schrijfster Elma Drayer hard onderuit haalt. In de podcast Ongefilterd met Kitty & Elif ontkracht de schrijfster van het boek Verwende Prinsesjes hardnekkige mythes over wat we in Nederland denken dat ‘goed ouderschap’ betekent. Ook spreken Kitty en Elif financieel journalist Marlou Visser. Zij schetst wat de grote groep parttime werkende vrouwen die afhankelijk zijn van het inkomen van hun partner, te wachten staat in de toekomst.