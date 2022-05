VN-chef naar China: ’Naïef om te denken dat ze daar vrij onderzoek kan doen’

Premium Buitenland

Oorlog Oekraïne woedt ook in het klaslokaal: leerlingen geïndoctrineerd door Russische bezetter

De oorlog in Oekraïne woedt niet alleen op het slagveld. Ook in klaslokalen wordt ’gestreden’. Soms letterlijk: honderden scholen en onderwijsinstellingen zijn inmiddels beschadigd of vernietigd door oorlogsgeweld. Maar zeker in de door Rusland bezette gebieden woedt ook een ideële strijd, die draai...