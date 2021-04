Mysterieuze Nederlandse ’fietsvluchteling’ Wit-Rusland uitgezet

Op zondag 25 april identificeerden de Litouwse grenswachten twee buitenlanders die probeerden om Wit-Rusland illegaal binnen te komen vanuit buurlanden. Een van hen bleek een 48-jarige Nederlander op de fiets. De man had zich verstopt in de bossen in het district Ostrovets, op zo’n tweehonderd meter van de grens. Nadat de Litouwse grenswachten hun Wit-Russische collega’s informeerden over de bijzondere verschijning, werd de man niet veel later opgepakt.

Op een door de douane gedeelde foto is te zien hoe de Nederlanders languit op de grond ligt naast zijn fiets. Volgens de Wit-Russische autoriteiten was de man ’gezond, rechts bekwaam en toerekeningsvatbaar’.

Geen verblijfsvergunning

Zij stellen dat de man van plan was zich permanent in Wit-Rusland te vestigen. Daarbij overtrad hij echter een belangrijke regel: de Nederlander had geen verblijfsvergunning. Resultaat was een boete, uitzetting en een verbod om de komende vijf jaar het land te bezoeken.

Dinsdagavond is de man, hoogstwaarschijnlijk inclusief zijn fiets, bij een Wit-Russische grenspost uitgezet richting Litouwen. Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd.