KNSB: 46 ijsbanen open, enkele alweer tijdelijk dicht door zon

Dat het ijs beschadigd raakt door intensief gebruik en zonlicht is niks nieuws. Vaak openen verenigingen ’s avonds hun deuren weer als de zon onder is. „Vanwege de avondklok besluiten ijsbanen nu uit voorzorg om de hele dag dicht te blijven”, zegt een woordvoerder van de KNSB. Veel ijsbanen reguleren de drukte door alleen leden toe te staan. Dat heeft volgens de KNSB een gunstige bijwerking. „Bij die verenigingen is sprake van aanwas van nieuwe leden.”

De schaatskoorts in Nederland beperkt zich niet alleen tot de ijsbanen. Ook op natuurijs is de behoefte om te schaatsen groot. De KNSB waarschuwt voor de veiligheid en drukte in gebieden zoals de Loosdrechtse en Ankeveense Plassen. „Voordat grachten, plassen en kanalen een ijsvloer hebben die dik genoeg is, moet het wel enkele dagen flink gevroren hebben. Wie over één nacht ijs gaat, neemt grote risico’s. Bovenal geldt in coronatijd: blijf ook als je gaat schaatsen zo dicht mogelijk bij huis.”

De geopende ijsbanen zitten verspreid over heel Nederland. Alleen in de provincies Flevoland, Noord-Brabant en Limburg zijn geen bij de schaatsbond aangesloten banen waarop geschaatst kan worden.