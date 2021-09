Ouder echtpaar in auto gelanceerd over bussluis

Ⓒ SQ Vision

Veldhoven - Een ouder echtpaar is vrijdagavond met hun auto in een droge sloot terechtgekomen. Toen zij over een bussluis in Veldhoven reden werden ze gelanceerd. De auto kwam vijftien meter verderop tot stilstand.