Oorlog in Oekraïne Woensdag 9 maart LIVE | Ziekenhuis in Marioepol volledig verwoest: ’Kinderen liggen onder het puin’

Het verwoeste kinderziekenhuis in Marioepol. Ⓒ ANP / Associated Press

Op dag 14 van de Russische invasie in Oekraine reist een brede afvaardiging van het kabinet woensdag af naar Parijs om met de Franse regering te spreken over de oorlog. Het is voor het eerst dat Nederland in deze vorm, tot dusver gereserveerd voor buurlanden, met de Fransen overlegt.