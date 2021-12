Meisje (3) overleden nadat ze zichzelf per ongeluk neerschoot met pistool van vader tijdens kerst

Het incident werd zaterdagmiddag gemeld. Het meisje, Aylee Gordon, was de dochter van de gepensioneerde agent Tim Gordon die werkzaam was in hun woonplaats Henderson County.

In een audio-opname van het 911-telefoongesprek dat door de autoriteiten is vrijgegeven, vertelt de vader dat hij per ongeluk een geweer in zijn auto had achtergelaten. „Ze pakte het op en het ging meteen af”, aldus Gordon in het telefoongesprek.

Aylee is zaterdagmiddag direct afgevoerd naar het Mission Hospital in de stad Asheville. Dinsdagavond overleed ze aan haar verwondingen.

De politie onderzoekt momenteel hoe het incident precies kon gebeuren. Mogelijk wordt de vader strafrechtelijk vervolgd.