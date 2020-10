Coronavirus vlamt op in Belgische bejaardentehuizen

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

BRUSSEL - Het coronavirus steekt in steeds meer Belgische bejaardentehuizen de kop op. Dat is slecht nieuws, want „leeftijd is nog altijd de belangrijkste risicofactor op overlijden” aan het virus, zegt viroloog Steven Van Gucht. En de opmars van het virus stemt toch al zorgelijk, met een nieuw dagrecord aan besmettingen.