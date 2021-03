Man in VS opgepakt voor 1000 auto-inbraken

Het zou gaan om de 33-jarige Keith Johnson die van 76 overtredingen en delicten wordt beschuldigd. Zo zou hij zich onder anderen schuldig maken aan rondhangen op plekken waar het niet mag, inbraak en het aannemen van gestolen eigendommen, zo meldt het lokale NBC Philadelphia.

De inwoner van Bucks County bracht de nacht in de gevangenis door. Het is nog niet zeker of de man nog steeds vastzit. De politie van Bucks County waarschuwde in september al voor een serie-auto-inbreker en liet daarbij beveiligingsbeelden zien van Johnson die zich schuldig maakte aan deze criminele praktijken.

Volgens de politie zat de verdachte achter zo’n 1000 auto-inbraken verspreid over Bucks County en delen van New Jersey. Hij richtte zijn vizier voornamelijk op auto’s die van het slot waren en hulde zich in volledig zwarte kleding, waarbij hij oranje met witte sneakers droeg.