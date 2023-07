Zoon (35) van seriemoordenaar Michel Fourniret opgepakt voor poging verkrachting

Selim Fourniret zit sinds zondag vast in Nice wegens „poging tot verkrachting”, meldt de politie tegenover de Franse krant Nice-Matin.

Hij zou een jonge vrouw hebben geprobeerd te verkrachten in een lift. Wat er exact is gebeurd, wordt nog onderzocht. Maar er zijn voorlopig genoeg aanwijzingen om hem in hechtenis te houden, aldus de autoriteiten.

Michel Fourniret

Seriemoordenaar Michel Fourniret werd in 2008 tot levenslang veroordeeld voor de moorden op zeven jonge vrouwen tussen 1987 en 2001. De meesten werden ook door hem misbruikt. Zijn vrouw Monique Olivier kreeg als medeplichtige ook levenslang. Zij hielp hem ’prooien’ te zoeken, zo verklaarde ’het monster van de Ardennen’ ooit zelf.

Selim Fourniret was 15 jaar toen zijn ouders Michel Fourniret en Monique Olivier werden aangehouden. Semlin werd daarna opgevoed door zijn oom.

Fourniret is twee jaar geleden in Parijs overleden. Volgens onderzoekers heeft hij een hoop geheimen meegenomen in zijn graf.