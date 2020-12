Utrecht - Naar verwachting krijgt het eerste coronavaccin maandag groen licht voor gebruik in Europa. Voorzitter Ton de Boer van het CBG, dat de veiligheid van geneesmiddelen beoordeelt, over de vaccins, de testen en het vertrouwen. „Ik denk dat een heleboel twijfelaars over de streep te trekken zijn.”