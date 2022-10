Jongste slachtoffertje stadiondrama Java was pas 5: ’Traangasgranaten en bijtende politiehonden’

De wereldvoetbalbond FIFA benadrukt dat er in de veiligheidsvoorschriften voor voetbalstadions duidelijk staat dat er geen vuurwapens of traangas mogen worden gedragen, laat staan gebruikt.

Bekijk ook: Tientallen kinderen onder doden bij drama in stadion op Java

De politie verdedigt zich door te zeggen dat het, tegen alle regels in, toch „een paar” traangasgranaten heeft afgevuurd om de woeste menigte in bedwang te houden.

Ⓒ REUTERS

Maar getuigen spreken van minstens twintig traangasgranaten die werden afgevuurd. „Een deel van het stadion vulde zich met rook, mensen hapten naar adem, vielen en werden vertrappeld.”

Onbegrip

In en rond het stadion kwamen zondag vrienden en familie van slachtoffers samen om te rouwen. Er werden kaarsen gebrand en bloemen neergelegd. Niemand begrijpt hoe dit kon gebeuren. Er is al opgeroepen tot grote manifestaties want gevreesd wordt dat de verantwoordelijken niet zullen gestraft worden.

„Veel van onze vrienden zijn omgekomen door de agenten die ons als beesten behandelden”, zegt Muhammad Rian Dwicahyono (22). „Ik heb enkel een gebroken arm”, zegt hij aan het plaatselijke ziekenhuis van Kanjuruhan. „Maar veel van mijn vrienden met wie we hier waren, zijn dood. Of vechten nog voor hun leven. Sommigen zijn letterlijk neergeknuppeld door de politie, terwijl we niets met die rellen te maken hadden. Dat was maar een beperkte groep supporters.”

Ⓒ EPA

Politiehonden

Naast de doden vielen er 323 gewonden. Sommigen zijn er erg aan toe. Anderen hadden bijtwonden van de honden. „Het leek wel alsof ze die honden maar lieten bijten naar iedereen”, zegt een man die tientallen hechtingen kreeg in zijn bil en arm.

President Joko Widodo zei na het drama dat de autoriteiten de veiligheid bij wedstrijden grondiger moeten evalueren, eraan toevoegend dat hij hoopte dat dit „de laatste voetbaltragedie in de natie” zou zijn.

Ⓒ AFP

Endah Wahymuni zegt vanuit het ziekenhuis dat de politie maar traangas bleef afvuren. „Wie probeerde te vluchten, werd met stokken geslagen. Ik ben ook verschillende keren gebeten door een politiehond.”

Onder de doden ook veel jongeren. Een jongetje van vijf werd vertrappeld, twee broers van 14 en 15 jaar kwamen ook om. Het was hun eerste match ooit die ze bijwoonden. Ook veel ouderen werden letterlijk vertrappeld door jongeren die het stadion probeerden uit te geraken.

Veel te veel kaartjes verkocht

Een ding staat nu al vast: er was veel te veel volk in het stadion. Er is plek voor maximum 38.000 toeschouwers, maar zo veel mogen er niet in bij een risicomatch omdat er een neutrale zone moest zijn tussen de supporters van beide teams. Maar nu blijkt dat er 42.000 mensen in het stadion zaten.

Toen de politie chargeerde, bleven ook veel nooduitgangen gesloten. Uiteindelijk maakten supporters zelf een gat in de muur van het stadion om te kunnen vluchten. Anders waren er mogelijk nog meer slachtoffers geweest.

Ⓒ EPA

De Indonesische minister van Sport Zainudin Amali zegt dat alle voetbalwedstrijden in de Indonesische hoogste klasse voorlopig zijn geschorst en er wordt overwogen om geen publiek meer toe te laten bij risicomatchen.