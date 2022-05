Biden in Zuid-Korea om economie en Noord-Korea te bespreken

President Joe Biden Ⓒ ANP

SEOUL - De Amerikaanse president Joe Biden is aangekomen in Zuid-Korea voor een meerdaags bezoek. Hij wil de economische en politieke banden tussen beide landen aanhalen. Ook spreekt Biden met zijn ambtgenoot over de dreiging uit Noord-Korea en de situatie in Oekraïne.