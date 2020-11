Turbulente relatie Johnny de Mol nu ’ranzige dreiging’

Johnny de Mol en ex-partner Shima Kaes op het Televiziergala in 2014 Ⓒ ANP/HH

Jaren nadat de liefdesrelatie van Johnny de Mol en Shima Kaes eindigt, wordt de familie De Mol geconfronteerd met een dwingend gebracht voorstel: of de familie bereid is tot een schikking met Kaes alvorens een ongeautoriseerde biografie over de familie De Mol in de handel komt. „Over onze rug wordt op een goedkope manier een boek vol roddel en achterklap onder de aandacht gebracht.”