Boete geëist na fataal ongeluk vakantiewerker Geert (15) met heftruck in warenhuis

De jongen uit Kesteren mocht gezien zijn leeftijd en het ontbreken van een heftruckcertificaat helemaal niet op het voertuig rijden. Op 26 februari 2020 rond 16.00 uur viel hij bij een manoeuvre uit de heftruck en kwam met zijn hoofd op de werkvloer terecht. Hij overleed ter plaatse. De bedrijfsleider van Van der Garde’s Warenhuis had de jongen wel eens op de heftruck voorbij zien komen, maar greep niet in. „Het is geleidelijk gebeurd”, zei hij tegen de rechters in Zwolle over het feit dat iemand van die leeftijd op een vorkheftruck reed. Het fatale ongeval was een klap voor het bedrijf. Sindsdien wordt er streng op toegezien dat iedereen de juiste papieren heeft.

De officier van justitie hoopt dat er uit deze zaak van alleen verliezers toch iets positiefs voortvloeit. „Geert is dood”, zei hij over het slachtoffer, maar hij is niet de enige tiener op een vorkheftruck. „Ik denk dat in veel bedrijven jonge jongens op een vorkheftruck rondrijden. En ik hoop dat die bedrijven hierover gaan nadenken.” Het viel hem op dat in een groot bedrijf als deze de papieren ten tijde van het noodlottige ongeval niet op orde waren.

De vader van het slachtoffer is niet rancuneus tegenover het warenhuis. „Wij verliezen onze zoon maar het bedrijf heeft dit ook niet gewild.”

Het vonnis van de rechtbank volgt op 7 oktober.