Aardbeving treft Turkse kust Middellandse Zee

ANKARA - De kust van Turkije aan de Middellandse Zee is getroffen door een aardbeving. De schok werd gevoeld in de regio Antalya en aangrenzende gebieden. Ook in Cyprus, Israël, Libanon en Syrië werd de beving geregistreerd, melden autoriteiten.