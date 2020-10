School Heerlen ontruimd om melding ’persoon met wapen’

De politie is met meerdere patrouilles in de school. Een woordvoerder van de politie zei dat ’alle etages worden schoongeveegd’ op zoek naar het mogelijke wapen.

„We spreken met degene die de melding heeft gedaan. Er zijn namen genoemd. We kijken of degene ook daadwerkelijk in die school is”, aldus een politiewoordvoerder. „We hebben nog niemand aangetroffen en ook geen wapen.”

Of de melder bedoelde dat er een leerling een wapen bij zich had, of dat een persoon van buiten de school het gebouw binnen zou zijn gedrongen, kan de politie niet zeggen. „En voorlopig is onbekend of deze persoon überhaupt in de school is geweest.”

Leerlingen worden op dit moment allemaal naar huis gestuurd. „Ik kan me inbeelden dat het indruk op de kinderen maakt, want er is natuurlijk politie ter plaatse, maar het is goed om zulke meldingen serieus te nemen”, aldus de woordvoerder.