Student Heerlense school opgepakt om bedreiging met wapen

De jongen meldde zichzelf bij de politie. Wat hem bezielde is nog onduidelijk.

Rond 10.00 uur hoorde de school over een jongen die met een wapen zou zijn gezien, waarna de politie werd gealarmeerd. Die kwam met veel patrouilles ter plaatse. De school werd ontruimd en vervolgens helemaal uitgekamd, aldus de politie. Maar er werd geen verdachte of wapen gevonden. De politie ging ook naar de woning van de verdachte, maar daar was hij niet. Om wat voor wapen het gaat kon de woordvoerder nog niet zeggen. „Daarover spreken we nog met de melder”, zei hij.

Volgens de woordvoerster van de school is „de situatie onder controle.” Op de school zitten normaal zo’n 3000 leerlingen, maar in verband met corona waren vrijdag niet meer dan 800 leerlingen aanwezig.

„Ik kan me inbeelden dat de situatie indruk op de kinderen maakt, want er is natuurlijk politie ter plaatse, maar het is goed om zulke meldingen serieus te nemen”, aldus de woordvoerder.