Bernie Sanders wint voorverkiezingen in North Dakota

Na het tellen van 100 procent van de stemmen staat Sanders op 53,3 procent van de stemmen. Zijn tegenstrever, oud-vicepresident Joe Biden, komt uit op 39,8 procent.

Van de zes staten waar de Democraten dinsdag stemden, won Biden vooralsnog in vier. Sanders heeft de meeste stemmen gekregen in het kleine North Dakota en gaat nog aan de leiding in Washington, al zitten de twee daar nog te dicht bij elkaar om een winnaar te kunnen aanwijzen. Biden gaat sinds vorige week aan de leiding in de race voor de Democratische nominatie om presidentskandidaat te worden.