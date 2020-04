Waarschuwing voor dichte mist in Zeeland en Brabant

De mist verdwijnt in de eerste helft van de ochtend geleidelijk. Tot dusver was het zicht het slechtst in Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) en kon om 5.00 uur slechts 74 meter ver worden gekeken. In het Brabantse Woensdrecht was het slechtst gemeten zicht 79 meter, aldus het weerbureau.

Komende uren verdwijnt de mist geleidelijk. De rest van de dag verloopt zonnig met dunne sluierwolken.