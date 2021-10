Krakers spil in ’racisme-rel’ Amsterdam

De in het zwart gestoken activisten kraakten afgelopen zaterdag een leegstaand hotel aan de Marnixstraat en stuurden daarna een ronkend persbericht de deur uit waarin ze repten over een buitenlandse vastgoedspeculant.

Het pand staat in werkelijkheid op naam van een Chinese Amsterdammer die al sinds de ’kleuterschool’ in Nederland woont, vertelt hij aan de Telegraaf. „Ik ben gewoon een Amsterdamse ondernemer”, aldus vastgoedman Cheu Jung Shu die het opmerkelijk vindt dat de krakers niet eens de moeite hebben genomen om contact op te nemen. Zelf heeft hij inmiddels aangifte gedaan van de kraak. Twee krakers die maandagochtend rond het witte gebouw hangen, zitten behoorlijk met de kwestie in hun maag. ’Verschrikkelijk’, klinkt het.

„Ons researchteam had een document gevonden dat de eigenaar in het buitenland was geboren en daaruit maakten we op dat het een buitenlandse investeerder was”, stelt een woordvoerder. Gaat de kraakbeweging er vanuit dat mensen die in het buitenland geboren zijn dus buitenlanders zijn? „Het was een te snelle aanname en dat spijt ons.”

’Toeristen nemen stad over’

Wat verder opvalt is de ogenschijnlijk ’nationalistische’ retoriek van de socialistische krakers. Zo rept de beweging over ’Amsterdam voor de Amsterdammers’. Waait er geen guur rechtse wind door de kraakbeweging? „We zijn hier allemaal geboren en merken dat er steeds minder plekken zijn waar wij onszelf kunnen zijn. De toeristen hebben de stad overgenomen. Het is prima dat er een paar komen. Maar niet zoveel dat de normale Amsterdammers geen huis meer kunnen vinden.”

Maar is dat niet het gevolg van een wereld-zonder-grenzen-ideaal van de kraakbeweging? „We merken alleen dat mensen die het kunnen betalen daar nu van profiteren.” De krakers zijn ondanks de misser vooralsnog niet van plan te vertrekken.