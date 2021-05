Peter O., verdachte misbruik jong meisje, 'wilde potloodventen'

De man uit Roden werd begin februari aangehouden, onder andere na tips uit het dorp. Vorig jaar juni vergreep hij zich in een steegje in zijn woonplaats aan het meisje. De kleuter kwam net met een vriendinnetje uit een speeltuin toen de verdachte hen aansprak. De politie maakte daarna bekend dat het ging om een ernstig zedendelict.

Om de man te vinden verspreidde de politie onder andere camerabeelden, waarop hij fietsend te zien was in de buurt van de steeg. Ondanks dat de politie vele tips kreeg, werd hij toen nog niet gevonden.

Tijdens het onderzoek stuitte de politie op internet per toeval op foto’s van de fiets van de man, die begin vorig jaar waren gemaakt. De verdachte was daar ook op te zien. Via de fiets kwam de politie bij het adres van de verdachte. O. kon begin dit jaar na nieuwe tips opgepakt worden. Hij bekende niet lang na zijn aanhouding.

O. is psychiatrisch onderzocht en heeft volgens het OM een stoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. O. en zijn advocaat waren niet bij de korte zitting aanwezig. In september wordt de zaak inhoudelijk behandeld.