’Nieuwe aanwijzingen dat vermiste kinderen vliegtuigcrash in Colombia overleefd hebben’

De kinderen van 13, 9 en 4 jaar oud en een baby van 11 maanden zijn al sinds 1 mei vermist in het Amazonegebied in Colombia. Ze komen uit hetzelfde gezin van het inheemse Witoto-volk. Samen met hun moeder en twee andere volwassenen zaten ze in het vliegtuig. Die drie hebben de crash niet overleefd en werden op 16 mei bij de brokstukken gevonden.

Eerder werd al een geïmproviseerde schuilplek - gemaakt van takken - gevonden. Daar lagen scharen, een haarelastiekje, en een appel waarvan gegeten was. Ook vond een reddingshond een flesje waarvan gedacht wordt dat die gebruikt is voor de baby. Daardoor kreeg het leger het vermoeden dat de kinderen nog in leven waren, ook omdat de aanwijzingen nog niet zo oud zouden zijn. „Volgens de reddingswerkers en de vader van de kinderen zijn de sporen ongeveer 24 tot 48 uur oud”, zei generaal Pedro Sánchez maandag.

Luiers

Woensdag liet het Colombiaanse leger op Twitter weten dat het samen met een vrouw van het inheemse Nukak-volk meer aanwijzingen heeft gevonden die erop wijzen dat de kinderen de crash overleefd hebben. Op 600 meter van het wrak zijn meerdere gebruikte luiers, een zwart telefoonhoesje, een handdoek, een flessendop en een paar schoenen gevonden. Door de maat lijkt het dat die van het 4-jarige meisje zijn. De kinderen zouden tussen 3 mei en 8 mei op die plek geweest zijn. Omdat er ook nog nergens bloedsporen gevonden zijn, denkt het leger dat ze ook geen open wonden door het ongeluk hebben opgelopen.

Doordat de kinderen nu nog in leven kunnen zijn, zetten de autoriteiten van alles in om ze te vinden. Zo gebruiken ze een ingesproken bericht van hun oma die hen vertelt om op hun plek te blijven en hebben militairen foto’s van de vader in het zoekgebied opgehangen. Op dit moment zijn meer dan 100 mensen op zoek naar de kinderen.

Fout bericht

Even werd gedacht dat de kinderen levend waren gevonden. De Colombiaanse president Gustavo Petro maakte op 17 mei bekend dat de kinderen aangetroffen waren en in goede gezondheid verkeerden, maar hij moest een dag later op pijnlijke wijze zijn verklaringen intrekken. Het leger en de reddingswerkers waren blijkbaar niet op de hoogte van de informatie en konden niet bevestigen dat de kinderen gevonden waren.