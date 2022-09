Man weken vastgehouden en mishandeld in Haagse woning

De man was op 8 september bij de bushalte van station Rotterdam Centraal bij drie mannen in de auto gestapt. Het eerstvolgende moment dat hij weer gezien werd, was op de ochtend van 26 september, toen hij zich meldde bij een politiebureau in Den Haag. Die ochtend was hij een eindje verderop uit het raam van een woning op 3 meter hoogte gesprongen.

Het is nog niet helemaal bekend waar hij werd vastgehouden, maar de politie denkt dat de woning ergens in de buurt Moerwijk-West staat, niet ver van het Zuiderpark. Dat is volgens een politiewoordvoerder uit onderzoek gebleken.

Zuid-Amerika

Of de man een bekende van justitie is en of hij de drie mannen in de auto kende, zegt de politie niet, en ook niet waarom hij is gegijzeld. De politie meldt ook niet of de drie mannen in de auto al gearresteerd zijn. Het slachtoffer komt uit Zuid-Amerika, maar de politie meldt niet uit welk land. Hij verkeert niet in levensgevaar.