Problemen Facebook en WhatsApp opgelost

De problemen ontstonden volgens het bedrijf tijdens onderhoudswerkzaamheden. Vooral gebruikers in de Verenigde Staten en Europa werden getroffen door de storing. Wat er precies is gebeurd meldt Facebook niet. Het bedrijf kreeg 22.000 klachten van gebruikers. 14.000 daarvan gingen over problemen met Instagram.

Bekijk ook: Storing op Instagram en Facebook

Duizenden getroffen gebruikers waren boos en uitten hun ongenoegen hierover op sociale platforms zoals Twitter.