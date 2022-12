Bulgaren smeken Nederland om bij Schengen te mogen

Voor Bulgarije is het een bloedstollend spannende week. Binnenkort moet duidelijk worden of Europa het land – net als Roemenië en Kroatië – toegang geeft tot het Schengengebied, waarbinnen geen grenscontroles nodig zijn. De enige dwarsligger is Nederland. Al meer dan tien jaar blokkeert Den Haag de uitbreiding van Schengen vanwege zorgen over corruptie, criminaliteit en de mogelijke toestroom van immigranten via Oost-Europa.

Smeekbede

„Een nieuwe Nederlandse afwijzing zou zeer teleurstellend zijn”, zegt de Bulgaarse minister van Buitenlandse Zaken Nikolaj Milkov via een videoverbinding met de Tweede Kamer. Tegenover zes Kamerleden deed hij donderdag een smeekbede om nu eindelijk groen licht te krijgen. De Europese Commissie vindt dat Bulgarije, Roemenië en Kroatië aan alle voorwaarden voldoen om bij Schengen te komen. Volgens Haagse bronnen is er in het kabinet steun voor toetreding van Roemenië en Kroatië, maar wordt nog getwijfeld over Bulgarije.

Milkov deed donderdag een directe oproep aan zijn Nederlandse ambtgenoot Wopke Hoekstra: „Als wij weer worden afgewezen, zal de pro-Russische partij in Bulgarije verdubbelen in zetelaantal. Die partij zal zeggen: ’Zij willen ons niet, omdat wij anders zijn’. Daarom zeg ik tegen Hoekstra: het pro-Russische sentiment zal alleen maar groeien.”

Volgens de Bulgaarse vicepremier Ivan Demerdzhiev trekt zijn land tegenwoordig alles uit de kast om migranten aan de grens met Turkije tegen te houden. „Als elke EU-lidstaat net zo actief als Bulgarije migranten tegenhoudt bij de grens, zou er helemaal geen migratieprobleem in Europa zijn”, sneerde hij naar Kamerlid Brekelmans. De VVD’er zei te vrezen dat er meer migranten naar Nederland komen als de grenscontroles in Bulgarije wegvallen.

Turkije

Demerdzhiev stelt dat de Bulgaren juist strenger kunnen optreden tegen illegale migratie als het land zijn grenswachten, die nu nog bij de Roemeense en Griekse grens staan, kan verplaatsen naar de EU-buitengrens met Turkije. „Iedereen profiteert ervan als wij bij Schengen mogen”, vindt de minister.

Brekelmans is nog niet overtuigd, zegt hij na het gesprek met de Bulgaren. Ook VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden wil eerst zeker weten of Bulgarije genoeg doet tegen illegale migratie en criminele mensensmokkelaars. Naar verwachting hakt het kabinet vrijdag een knoop door over de kwestie.