Bakker zet dranghekken en hangt iedere 1,5 meter lint: ’Klanten vinden het fijn’

„Vorig weekend zag ik het al aankomen”, vertelt Van de Kletersteeg telefonisch. „Wij hebben acht medewerkers en een paar honderd klanten per dag. Dat je ín de winkel iedereen op anderhalve meter houdt, is niet reëel.”

Een bouwbedrijf uit de buurt bood uitkomst. Nu heeft de brood- en banketbakker een loket bij de deur van plexiglas. „Dat zit op gezichtshoogte. Er is geen direct contact tussen medewerkers en klanten. Producten kunnen onder de toonbalk worden doorgeschoven.”

Niet alleen aan het loket, maar ook voor de winkel moest Van de Kletersteeg iets bedenken, vond hij. „Mijn zoon kwam met het idee van dranghekken. Die hebben we besteld. Ik heb een bordje erbij gehangen, waarop staat: ’de rode lintjes geven voor u de geadviseerde persoonlijke ruimte aan. Dank voor uw begrip’.”

Personeel gehalveerd, toch doordraaien

Was hij bang dat mensen uit zichzelf die anderhalve meter, zoals geadviseerd door het kabinet, zouden overschrijden? „Ja, dat klopt. Er zijn altijd mensen die dichter op elkaar staan. Je merkt dat zeker oudere mensen fijn vinden dat het is aangegeven. Ze voelen zich niet opgejaagd. Iedereen heeft respect en volgt het na.”

Wel heeft de bakker zijn assortiment versmald. „Niet meer dat ene halfje zonnebloempit, maar een gewoon volkoren. Onze doelstelling is, dat als het personeelsbestand zou halveren, in een ernstig scenario, dat we toch kunnen doordraaien.” Op dit moment werkt de bakker nog aan een tent. „Dan staan mensen ook nog droog.”