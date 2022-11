Amerikaanse klimaatgezant heeft corona op VN-top in Egypte

Kerry heeft milde symptomen en zal via de telefoon gewoon doorwerken. „Hij blijft in contact met zijn onderhandelingsteam en buitenlandse collega’s om tot een succesvol einde van COP27 te komen.”

Vrijdag was eigenlijk de laatste dag van de VN-conferentie, maar de top is in elk geval tot zaterdag verlengd, omdat er nog geen akkoord is over een slotverklaring. De landen zijn het nog niet met elkaar eens op meerdere punten, waaronder mitigatie (het tegengaan van klimaatverandering), adaptatie (aanpassing op een steeds warmer klimaat) en het opzetten van een fonds om klimaatschade te compenseren. De Verenigde Staten zijn een belangrijke partij, ze moeten nog van zich laten horen.