Kunnen we dit weekend nog genieten van de lekkere lentezon?

Deze vrijdagochtend start in het noorden en oosten lokaal grijs met mist of lage bewolking. Maar als de grijze lucht eenmaal is opgetrokken, volgt weer een stralende dag. Door de zon warmt de lucht op naar 15 tot 18 graden. Alleen op de Waddeneilanden en langs de noordkust valt de temperatuur door een noorden- tot noordoostenwind iets lager uit. Dat meldt weerbureau Weeronline.

Zaterdag ruimte voor de zon

In het noorden van het land begint de eerste weekenddag mogelijk wat grijs door mist en lage bewolking. Maar daarna is er ook zaterdag weer flink wat ruimte voor de zon. Al heeft de noordelijke helft van het land ’s middags wel meer wolken dan het zuiden.

De verschillen kunnen per regio aanzienlijk zijn. Zo wordt het zaterdagmiddag 13 graden in bijvoorbeeld Den Helder en Leeuwarden. Terwijl zuidelijker gelegen plaatsen als Tilburg, Eindhoven en Maastricht op een aangename 18 graden kunnen rekenen. Op de Wadden is het dan weer beduidend frisser en blijft het kwik steken rond de 11 graden

Zomertijd gaat in

In de nacht naar zondag is het wisselend bewolkt en koelt het af naar 2 tot 5 graden. Om 2.00 uur in de nacht begint dan ook de zomertijd. Voor zondag geldt ook een fors temperatuurverschil tussen de noordelijke kustregio’s en het zuiden van ons land.

Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 11 graden, terwijl het in Brabant en Limburg toch wel weer een aangename 17 graden kan worden. Dat is nog altijd behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is een temperatuur van 10 tot 12 graden gebruikelijk voor eind maart.

Volgens Weeronline is het weerbeeld voor komend weekend dus nog droog met afwisselend wolken en een zonnetje. De wind is nog steeds noordelijk en zwak tot hooguit matig.