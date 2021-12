Cavia-chipje maakt hoop los, nu ook miljoenen euro’s geboden op gemberkameel op Marktplaats

„Ik zoek in de supermarkt altijd naar een grappige vorm, die deel ik dan op Instagram”, vertelt Ivo aan Hart van Nederland. Laatst vond hij een stuk dat erg lijkt op een kameel.

Hij besloot, op aanraden van zijn zusje, de pittige wortel op Marktplaats te zetten. ,,Hier kun je geld mee verdienen’’, had ze tegen Ivo gezegd, nadat ze had gelezen over Kim uit Nuenen die met haar chipje 420 euro had verdiend op Marktplaats.

Bitcoins

De gemberkameel is nog niet verkocht, maar de biedingen stromen ondertussen in een razendsnel tempo binnen. Het hoogste bod staat op dit moment op 1 miljoen euro - daarvan zullen vast een hoop grapbiedingen tussen zitten. Toch heeft Ivo al plannen gemaakt voor als hij de wortel verkoopt; hij gaat dan bitcoins voor zijn nichtje van twee maanden oud aanschaffen, zodat zij daar later winst op kan maken.

Trend

Er is ondertussen een heuse trend gaande op Marktplaats sinds de gemberkameel en het cavia-chipje. Meer mensen bieden chips en gemberstukken in allerlei gekke vormen aan, in de hoop daar een leuk centje mee te verdienen. Zo staat er een gemberzeepaardje, een gemberteckel en een hartjeschipje op Marktplaats te koop.