26-jarige Nederlander verdacht van doden van zijn moeder in Spanje

De jongeman kon worden opgepakt nadat hij zwervend en totaal overstuur op een autosnelweg was gezien. Hem wacht psychiatrisch onderzoek.

Het misdrijf was in het appartement in Estepona waar de vermeende dader bij een stel verbleef. Door zijn gewelddadige gedrag zag het paar zich gedwongen het huis te verlaten en in een hotel te verblijven. Zij brachten de moeder op de hoogte, die daarop naar Spanje vloog en door de twee naar het appartement werd gebracht.

Ze lieten haar op haar eigen verzoek achter met de zoon, melden Spaanse media. Een dag later sloeg een buur alarm omdat de voordeur openstond. Het paar ontdekte het lijk van de moeder, die was geslagen en gewurgd.

