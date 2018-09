Den Haag gaat nabestaanden Joodse afgepakte panden actief opsporen

In de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetter van veel Joden panden afgepakt. De slachtoffers werden gedeporteerd. Na de oorlog vorderde Den Haag achterstallige belastingen in bij nabestaanden. De gemeente toonde toen weinig compassie, maar wil dit nu rechtzetten door 2,6 miljoen euro aan compensatiegeld uit te trekken.

In de advertenties roept de gemeente iedereen op met vastgoed uit de oorlog of nabestaanden zich te melden. Vanaf januari gaat een commissie met daarin vertegenwoordigers van de gemeente en de Joodse gemeenschap de aanvragen beoordelen.

Ook heeft de gemeente geld uitgetrokken voor moreel rechtsherstel van vastgoedeigenaren of nabestaanden uit Nederlands-Indië, maar dat bedrag ligt vele malen lager. Het gaat om 150.000 euro. Reden is dat er weinig aanwijzingen zijn dat ook zij op dezelfde manier zijn behandeld als Joodse huiseigenaren.