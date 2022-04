Premium Het beste van De Telegraaf

Ana (26) verloor haar arm, Andres (28) kwam om het leven: balans na buscrash op E19 is zwaar

Door Dirk Coosemans en Nette Loots, Pieter Huyberechts Kopieer naar clipboard

Het Colombiaanse stel Ana Maria Torres (26) en Andres Felipe Rodriguez (28). Zij verloor haar arm, hij kwam om het leven.

Ze waren op een budgetvriendelijke rondreis door Europa, het Colombiaanse koppel Ana (26) en Andres (28). Daar kwam zondagmiddag abrupt een einde aan toen hun bus, met in totaal 33 inzittenden, crashte op de E19 in Schoten. De Franse buschauffeur (35) botste eerst links en later rechts tegen de betonnen vangrail. Hij had drugs gebruikt. De balans is zwaar: twee doden, vijf in kritieke toestand en nog vijf zwaargewonden.