Marineschip vanuit Cariben terug naar Nederland voor reparatie

De vervroegde terugkeer is noodzakelijk vanwege een defect aan de stuurboord as. De reparatie is ingewikkeld en kan daarom het beste in Nederland worden uitgevoerd. De NH90 maritieme gevechtshelikopter aan boord van de Groningen gaat mee terug naar Den Helder.

Het schip wordt ingezet voor operaties tegen terrorisme en piraterij en voor drugsbestrijdingsoperaties.

Geen plaatsvervanger

Op korte termijn gaat er geen vervangend schip naar het Caribisch gebied. De Koninklijke Marine heeft daarvoor momenteel geen schepen beschikbaar. De Kustwacht Caribisch gebied neemt de taken van de Groningen over.