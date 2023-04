Eerste lokale warme dag van het jaar met 20,1 graden in Eelde

Officieel is er vrijdag nog geen sprake van een warme dag. Daarvoor moet de temperatuur ook in De Bilt boven de 20,0 graden uitkomen. Op het hoofdstation werd het tot dusver maximaal 15,0 graden.

De eerste lokale warme dag is volgens Weeronline aan de late kant dit jaar. Over de huidige klimaatperiode 1991-2020 valt de eerste lokale warme dag van het jaar gemiddeld op 4 april. Vorig jaar werd het op 22 maart al ergens in het land minimaal 20,0 graden. Het jaar ervoor gebeurde dat op 29 maart, in 2020 was het op 5 april raak en in 2019 kwam het kwik al op 27 februari boven de 20,0 graden uit.

De recentste warme dag was op 30 oktober en dat is ondertussen 173 dagen geleden.