Meisje (17) aangevallen door haai tijdens snorkelen: been mogelijk geamputeerd

Op Facebook schrijft haar vader: „De haai beet haar eerst één keer en liet toen even los. En toen viel hij weer aan op haar rechterdij. Ze probeerde het in de ogen te prikken en te stompen, maar wilde niet loslaten.”

Gelukkig was haar broer erbij om een heldendaad te verrichten. Rhett Willingham, die tevens eerstehulpverlener en brandweerman is, wist zijn zusje weg te trekken van de haai en trok haar op een nabijgelegen boot. „Rhett wikkelde knelverband om het been om het immense bloedverlies te stoppen. Tegelijkertijd hield hij haar wakker en redde uiteindelijk haar leven”, aldus vader Shane.

Addison werd naar het ziekenhuis gebracht, waar geconstateerd werd dat haar rechterbeen ernstig beschadigd is. De artsen zijn volgens de Shane op dit moment „onzeker over de toestand van het been en willen het van dag tot dag bekijken om te zien wat er moet gebeuren.”

Vrijdagochtend is Addison uit narcose ontwaakt. Volgens haar familie had ze een goed humeur en maakte ze grapjes over het in elkaar slaan van een haai.