Hoger beroep voor kindermisbruik veroordeelde ’profeet’ verworpen

B. kreeg de straf wegens ernstig seksueel misbruik van een minderjarige, inmiddels volwassen vrouw. B. had haar volgens de rechtbank vanaf haar 13e misbruikt. Het misbruik ging volgens de rechtbank door tot de politie eind 2020 het voormalige nonnenklooster in het Duitse Goch binnenviel, waar de van oorsprong Nederlandse sekte zetelde. Op het moment van de uitspraak van de rechtbank was de vrouw, Emma, 27 jaar.

In eerste instantie vond het misbruik in Nederland plaats, waar de sekte tot 2012 gevestigd was. Desondanks liet de Duitse rechtbank het kindermisbruik zwaar meewegen in het oordeel. Volgens de rechtbank kreeg de zelfbenoemde profeet door het misbruik een manipulatieve greep op het meisje en de latere vrouw.

B. verhinderde dat er liefdesbetrekkingen tussen het meisje en de latere vrouw met anderen ontstonden. B. vond seks met een 13-jarige door een profeet als hij - net als bij Mohammed - geen pedofilie, maar seks met een oude, rijpe ziel, aldus de rechtbank. Daartoe was hij in zijn eigen ogen dan ook gerechtigd. De moeder van het slachtoffer, ook lid van de sekte, stelde de opvoeding van haar dochter in handen van de ’profeet’. Zij had daarvoor getekend.

De drie advocaten van B., onder wie advocaat Inez Weski, gingen vergeefs tegen het vonnis in hoger beroep. Weski liet eerder weten de vrouw ongeloofwaardig en de bewijsvoering onvoldoende te vinden.

Het proces tegen de zelfverklaarde profeet begon in juni 2021 en nam 27 zittingsdagen in beslag. Het Duitse Openbaar Ministerie had 8 jaar cel tegen de man geëist.