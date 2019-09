Autopsie lichaam Cohen uitgesteld

Aanvankelijk zou dat dinsdag gebeuren, maar raadsman Philip Murgor probeert volgens het rechercheteam, zeker nu het lichaam van Cohen in zijn tuin is gevonden, het onderzoek zoveel mogelijk te traineren.

De uitvaart van de voormalig topman van Philips zal hoe dan ook binnenkort worden gehouden. Cohen zal worden begraven op de Joodse begraafplaats aan de Wangari Maathai Road in hoofdstad Nairobi.

Het was de uitdrukkelijke wens van onze landgenoot om te worden begraven in het Oost-Afrikaanse land waar hij al decennia woonde en dat hij in zijn hart had gesloten.

Erfenis

Hoofdverdachte Sarah W, de echtgenote van Cohen, heeft ook bij de rechtbank via haar advocaat een verzoek gedaan om voorlopig vrij te komen ’om haar bezittingen te beschermen’. Ze stelt zelfs bang te zijn dat de politie uit is op het vermogen, maar de rechtbank lijkt ongevoelig voor de merkwaardige verdenkingen van de Afrikaanse vrouw, die geestelijk zal worden onderzocht.

De politie is nog altijd op zoek naar meerdere verdachten die een rol hebben gespeeld bij het vermoorden van Cohen en het laten verdwijnen van zijn lichaam. Ook verschillende familieleden van Sarah worden onder de loep genomen.

Het zwaar toegetakelde stoffelijk overschot van de Nederlander werd vrijdag gevonden in een septic tank in zijn tuin. Zijn zus Gabrie heeft hem vervolgens geïdentificeerd.