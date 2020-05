RIVM: aantal coronadoden stijgt met 28, 27 nieuwe ziekenhuisopnames

Het RIVM meldt 27 nieuwe ziekenhuisopnames. In totaal hebben sinds het begin van de uitbraak 11.457 mensen in Nederlandse ziekenhuizen gelegen door het virus.

Het aantal besmettingen liep op met 270. In totaal is bij zeker 43.481 landgenoten corona vastgesteld. „De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken”, constateert het RIVM.

Het werkelijke aantal overledenen is hoger, want mensen die symptomen hebben worden lang niet altijd getest. Het aantal meldingen staat ook niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur: soms geven plaatselijke GGD’en sterfgevallen pas enkele dagen later door.