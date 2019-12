Gewapende overval op goudwisselkantoor Eindhoven

Ⓒ Venema Media

Eindhoven - Er is een klopjacht gaande op een man die maandagmiddag een gewapende overval pleegde op een goudwisselkantoor in Eindhoven. De man raakte in een worsteling met personeel van de winkel en sloeg op de vlucht. De man is er met onbekende buit vandoor gegaan.